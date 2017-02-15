НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорчане могут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ и гепатиты В и С

15.02.2017 18:19

Первым муниципалитетом, на котором был опробован проект, стал Сургут, так как он реализуется именно по инициативе местных общественников. 

Анализ результатов показал эффективность данного мероприятия. С 1 января текущего года бесплатные обследования начались в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Мегионе, Пыть-Яхе, Урае и Березовском районе.

В настоящее время производится процедура распределения диагностических тест-систем по муниципальным образованиям. Информацию о времени и месте сдачи анализов необходимо самостоятельно выяснять на официальных сайтах медицинских центров.

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