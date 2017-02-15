Средняя ставка по ипотеке в 2017 году может опуститься ниже 10%

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.02.2017 19:52

Как сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, ставка может упасть до 9,7–9,8%, несмотря на завершение правительственной программы по субсидированию ипотеки.

Фото: cbr.ru

Он сослался на мнение экспертов, которые считают, что при условии дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ к концу этого года произойдет снижение рыночных ставок по ипотечным кредитам, и, возможно, ставка достигнет однозначного числа.

Представители госструктур и банкиры согласны, что ставки по ипотеке не вырастут или даже будут стремиться вниз. Так руководитель дирекции ипотечных продаж банка ВТБ Георгий Тер-Аристокесянц сообщил, что в ближайшее время не ожидается серьезных корректировок ценовых параметров. Ставки по кредитам на покупку жилья в России никогда не опускались в среднем по рынку до однозначного числа.

Ипотека в России начиналась с 40% годовых, достигнув к середине «нулевых» показателя в 14%. С развитием отрасли к 2007 году средняя ставка упала до 12%. Однако в кризис 2008-го снова выросла. Похожие движения ценовых параметров наблюдались и после 2014-го, когда было принято решение о господдержке ипотеки, пишет газета «Известия».