НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорчане смогут без пересадок летать в Екатеринбург из Нижневартовска

15.02.2017 20:31

 Рейс возобновила авиакомпания «Ямал». 

Для этих целей она планирует использовать самолет CRJ 200, который будет курсировать между столицами Самотлора и Урала с 3 марта по вторникам, четвергам и субботам. Прямое воздушное сообщение между Нижневартовском и Екатеринбургом было прервано авиакомпанией NordStar. В этом году перевозчик не получил субсидии из федерального бюджета на выполнение пассажирских перевозок на данном направлении и решил отказаться от полетов.

Сейчас жители Нижневартовска добраться до Екатеринбурга могут самолетами авиакомпании «Оренбуржье». Правда, рейс осуществляется всего один раз в неделю и с посадкой в Тюмени. Из Сургута до Екатеринбурга в настоящий момент регулярно летает «ЮТэйр».

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