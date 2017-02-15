Югорчане смогут без пересадок летать в Екатеринбург из Нижневартовска

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.02.2017 20:31

Рейс возобновила авиакомпания «Ямал».

Для этих целей она планирует использовать самолет CRJ 200, который будет курсировать между столицами Самотлора и Урала с 3 марта по вторникам, четвергам и субботам. Прямое воздушное сообщение между Нижневартовском и Екатеринбургом было прервано авиакомпанией NordStar. В этом году перевозчик не получил субсидии из федерального бюджета на выполнение пассажирских перевозок на данном направлении и решил отказаться от полетов.

Сейчас жители Нижневартовска добраться до Екатеринбурга могут самолетами авиакомпании «Оренбуржье». Правда, рейс осуществляется всего один раз в неделю и с посадкой в Тюмени. Из Сургута до Екатеринбурга в настоящий момент регулярно летает «ЮТэйр».