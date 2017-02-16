Для жалоб на дорожные ямы в России создадут мобильное приложение

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.02.2017 08:26

Приложение для мобильных устройств разработают для проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». Об этом сообщил эксперт проекта Дмитрий Цопов, передает ТАСС.

По его словам, приложение позволит «заявлять о таких проблемах, как провалившийся люк или решетка ливнестока, яма на дороге, стершаяся разметка», а также сообщать о скрытых за листвой деревьев дорожных знаках или неработающих светофорах.

В июле 2016 года центр Общероссийского народного фронта «Народная экспертиза» называл самые аварийно-опасные дороги России. Согласно рейтингу, первое место занимал участок Южного шоссе в Тольятти, второе — 246-й километр автодороги М-2 «Крым» в Тульской области. На третьей позиции 178-й километр трассы М-5 «Урал» в Рязанской области.