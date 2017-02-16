Двое детей пострадали 15 февраля на дорогах Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.02.2017 09:47

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести.

Фото: 86.mvd.ru

Около трех часов дня на 73 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» 22-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес», не справился с управлением. Машина въехала в трактор «Кировец К-701». После чего иномарку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Тойота Раф 4». В результате ДТП телесные повреждения получили два 22-летних пассажира «Мерседеса».

Спустя час в Советском на перекрестке улиц Чапаева и Суворова 49-летний водитель автомобиля «Мицубиши Аутлендер» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю «Лада Гранта». В результате ДТП 34-летний водитель «Лады» и его 11-летний пассажир были травмированы.