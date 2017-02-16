НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Окружной сборный пункт в Пыть-Яхе должен соответствовать всем требованиям

16.02.2017 10:24

Об этом в режиме телемоста со строительными площадками сказала губернатор Югры. Она проинспектировала ход возведения ряда объектов в регионе. 

Фото: admhmao.ru

По словам Натальи Комаровой, через сборный пункт в Пыть-Яхе ежегодно проходят сотни молодых людей. На объекте неоднократно проводились текущие ремонты, различные усовершенствования. Он должен предоставлять возможности для тренировки и безопасного пребывания призывников, добавила глава округа.  

Как сообщил подрядчик, планом строительства предусмотрено возведение нового общежития на 100 мест, столовой, спортивного комплекса, ряда других объектов.

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