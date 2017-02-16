НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В российских школах перед ЕГЭ могут быть установлены средства подавления сотовой связи

16.02.2017 11:53

 По данным газеты «Ведомости», окончательное решение по этому вопросу будет принято после заседания Государственной комиссии по радиочастотам в марте. 

«Глушилки» мобильной связи планируется устанавливать только в местах проведения экзаменов. Сообщается, что ранее еще не было случаев массового использования подобной техники. Инициатива установки «глушилок» в школах принадлежит Рособрнадзору. Подобные механизмы настоятельно рекомендуют региональные экзаменационные комиссии, чтобы избежать списывания. 

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