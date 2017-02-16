Более 20 тысяч югорчан ищут работу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.02.2017 13:10

О данных на начало года сообщает сайт по поиску работы и персонала HeadHunter.

Всего по отношению к прошлому году рост базы составил 9%. Самыми активными соискателями начала года стали представители сфер: «Домашний персонал» +49%, «Спортивные клубы» +43% и «Государственная служба» +39%. Это объясняют тем, что большинство соискателей решили начать с нового года новую жизнь или просто смотрят рынок, потому что ранее откладывали это в долгий ящик.

Между тем, аналитики ожидают пик активности в марте.