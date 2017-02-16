День российских студенческих отрядов отметят в Югре 17 февраля

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.02.2017 13:40

Он учрежден приказом президента в 2015 году. В этот день в Ханты-Мансийском округе запланировано проведение различных мероприятий.

Фото: aucland.ru

В Сургуте пройдет круглый стол с участием потенциальных работодателей для студенческих отрядов. Также запланировано награждение лучших бойцов.

В Нижневартовском государственном университете, в музее истории учебного заведения, откроют экспозицию, посвящённую деятельности студенческого строительного отряда «Ласточка» Винницкого политехнического института, строившего объекты соцкультбыта в Нижневартовске в 1970-е годы.

К слову, сейчас в Югре действуют более 40 студенческих отрядов - спортивные, педагогические, сельскохозяйственные, медицинские, трудовые и другие. В строю более 4 200 бойцов. Они активно участвуют в различных мероприятиях и помогают ветеранам.