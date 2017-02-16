В Югре машина с детьми скатилась на оживленную дорогу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.02.2017 14:23

Очевидцы активно обсуждают в соцсетях случай с детьми, произошедший 15 февраля в Ханты-Мансийске.

Фото: 1news.az

Так, возле магазина «Магнит» по улице Светлой со стоянки скатился на дорогу автомобиль. И едва не врезался в проезжающую мимо машину. Оттуда вышли парни и подбежали к скатившемуся авто.

«Они открывают двери авто, а там только дети! Лет семь примерно и годовалый. Парни явно были в шоке. Закатили машину назад на стоянку. Ключи были в салоне, авто заведен. Видимо дети сняли с ручника. Высадили детей - посадили назад», - рассказала горожанка.

Мама малышей в это время вышла с покупками из магазина. Молодые люди ей все объяснили. В этот раз ДТП удалось избежать. Пользователи группы «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «Вконтакте» возмущены подобным отношением матери к своим детям, пишет АиФ-Югра.