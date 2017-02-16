НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сотрудницы сургутской администрации попались на взятке в полмиллиона

16.02.2017 15:02

За эти деньги они должны были совершить действия по выводу нежилого помещения в жилое, а также заключить договор социального найма. 

По данным Следственного отдела Сургута, 14 февраля директор юридической фирмы получила от женщины 500 тысяч рублей.  Из них 125 тысяч рублей она оставила себе, а оставшиеся - передала одной из сотрудниц администрации, которая должна была разделить их со своей коллегой.

По факту взятки и злоупотребления должностными полномочиями расследуются уголовные дела. Чиновницы задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Как пишут информагентства, речь идет о сотрудниках отдела учета и оформления жилья городской Администрации. 

 

 

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