За опасное вождение водителям может грозить 5000 рублей штрафа

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.02.2017 15:19

Государственная Дума приняла в первом чтении соответствующий законопроект, передает «ТАСС».

Напомним, согласно правилам, под опасным вождением понимается «неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом» действий, к которым относится целый ряд маневров, в том числе — несоблюдение бокового интервала и перестроение при интенсивном движении. Этот термин был введен в ПДД еще в мае 2016 года. Однако до сих пор никаких санкций за такую езду предусмотрено не было.

Опасное вождение в ряде случаев лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации.