Первые 200 экземпляров Памятки мигранта разошлись за сутки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.02.2017 15:32

Она оказалась особенно востребованной у образовательных, общественных организаций, национально-культурных автономий Сургутского района.

Небольшой буклет, разработанный специалистами администрации, содержит рекомендации и советы о нормах поведения в России, информацию о законах и культурных традициях россиян, список телефонов и служб, необходимых мигранту в случае возникновения трудностей.

Материалы готовились совместно с правоохранительными органами, представителями национально-культурных объединений и учеными Сургутского университета.

Предполагается, что следующая партия Памяток выйдет в свет уже с более качественной полиграфией, с иллюстрациями и на двух языках – русском и таджикском. Именно у гостей из Таджикистана, как показывает статистика, возникают наибольшие трудности с адаптацией к жизни в сибирской глубинке.