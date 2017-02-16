Тюменский писатель Анатолий Омельчук представил сургутянам свою новую аудиокнигу «Река возвращается»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.02.2017 18:02

Презентация прошла в Центральной районной библиотеке им. Г.А. Пирожникова. Произведения теперь можно не только читать, но и слушать.

Фото: Центральная районная библиотека имени Г.А. Пирожникова

Над аудиокнигой Омельчук работал год, записывая свои рассказы и новеллы в радиостудии, чтобы в конце превратить восемь часов звукозаписи в сибирский роман-эссе. В издание вошли два диска с романом, один диск с книгой стихов «Я целую твой голос», а на четвёртом диске песни на стихи и прозу Омельчука в исполнении певицы Людмилы Дюрягиной.

Помимо писательской деятельности, а издано немало – четыре десятка книг, Анатолий Константинович профессиональный радиожурналист полсотни лет работает на радио, сегодня он ведущий программы «Прямая речь» на «Радио России - «Регион-Тюмень» и 30 лет возглавляет телерадиокомпанию «Регион-Тюмень».