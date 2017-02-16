НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19 февраля в Сургуте пройдет финал детской футбольной лиги

16.02.2017 19:34

В спорткомплексе «Энергетик» сыграют две лучшие команды. 

Фото: sckarbyshev.ru

Любительская детская футбольная лига – новый спортивный проект,  участниками которого стали молодые люди  от 14 до 16 лет. Организатором выступила Федерация футбола Сургута. С 27 ноября 2016 года, а именно тогда состоялись первые матчи чемпионата, двадцать команд боролись за право оказаться в плей-офф.

Помимо финального матча, зрителей ждет несколько сюрпризов, среди которых выступление коллектива, представляющего школу современных танцев DanSway,  а также шоу от двукратного чемпиона мира по футбольному фристайлу в дисциплине «Sick 3» Антона Павлинова.  

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