19 февраля в Сургуте пройдет финал детской футбольной лиги

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.02.2017 19:34

В спорткомплексе «Энергетик» сыграют две лучшие команды.

Фото: sckarbyshev.ru

Любительская детская футбольная лига – новый спортивный проект, участниками которого стали молодые люди от 14 до 16 лет. Организатором выступила Федерация футбола Сургута. С 27 ноября 2016 года, а именно тогда состоялись первые матчи чемпионата, двадцать команд боролись за право оказаться в плей-офф.

Помимо финального матча, зрителей ждет несколько сюрпризов, среди которых выступление коллектива, представляющего школу современных танцев DanSway, а также шоу от двукратного чемпиона мира по футбольному фристайлу в дисциплине «Sick 3» Антона Павлинова.