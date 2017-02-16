Размещать продуктовые ларьки на придомовой территории в Сургуте не нужно

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.02.2017 19:46

Сейчас все магазины находятся в шаговой доступности.

Единственным исключением могут стать объекты ремонта обуви или срочного изготовления ключей. Об этом говорили во время встречи Вадима Шувалова с управляющими компаниями. Напомним, что Правила благоустройства запрещают размещение киосков и торговых ларьков на территории многоквартирного дома. Если такие объекты все же появились, то коммунальщики должны решить вопрос с его сносом или обратиться за помощью в администрацию Сургута.

Как отметил сам глава города, его не устраивает, как продвигается эта работа. Есть судебные решения, есть сроки исполнения, но судебные приставы не торопятся их исполнять. С чем это связано непонятно.