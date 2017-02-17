Расходы на аренду квартиры или дома можно будет частично компенсировать

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.02.2017 09:30

Но только в том случае, если будет реализована новая инициатива Минстроя и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

Как рассказал «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, ведомство и АИЖК анализируют возможность введения налогового вычета для людей, которые снимают жилье. По мнению экспертов, эта мера будет способствовать выводу рынка аренды жилья из тени. Предложения лягут в основу законопроекта, который планируется подготовить в ближайшее время.