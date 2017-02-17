ГИБДД Югры рассказала подробности вчерашней аварии с участием трех автомобилей в Нефтеюганском районе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.02.2017 10:06

Напомним, на 710 километре автодороги «Нефтеюганск - Мамонтово» 41-летний водитель «МАЗа», выехав на встречную полосу, столкнулся с бензовозом «КамАЗ».

Фото: 86.mvd.ru

Ехавшая за бензовозом «Тойота Камри» также не смогла уйти от столкновения. От удара произошло возгорание. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир «КамАЗа», 36-летний мужчина. В больницу был доставлен 35-летний водитель этой машины.

Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 3 несовершеннолетних.