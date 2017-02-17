НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Мегионе сегодня ночью сгорел многоквартирный жилой дом

17.02.2017 10:28

 Сообщение о пожаре поступило дежурному ЕДДС в 01:26. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

Когда огнеборцы прибыли к месту пожара, горело уже 360 «квадратов», в окнах видны языки пламени, внутри помещения наблюдалось плотное задымление. Из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Спасатели между тем продолжали искать пострадавших в доме. В итоге пожарные нашли мужчину без сознания. Его вынесли на улицу и передали специалистам скорой помощи. Только в семь утра пожар был ликвидирован.

На месте происшествия работали 29 человек и 11 единиц техники. Работы по устранению последствий пожара продолжаются. Причины устанавливаются, рассказали в пресс-службе окружного МЧС.

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