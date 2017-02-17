22 депутата в Сургуте приняли 22 решения

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.02.2017 11:12

Накануне состоялось пятое заседание Думы города, на котором присутствовали 22 депутата. По иронии судьбы, количество решений, за которые необходимо было проголосовать – тоже 22. Все они приняты единогласно.

Как сказала Председатель Думы Надежда Красноярова, все вопросы носили технический характер. Большой блок был посвящен изменению территориальных зон, другой блок - внесению изменений в решения Думы и в решения администрации Сургута, в том числе в связи с кадровыми изменениями в городской администрации.