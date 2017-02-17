В результате пожара в Мегионе погибли женщина и двухлетний ребенок

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.02.2017 11:44

По данному факту проводится процессуальная проверка.

Фото: misanec.ru

Напомним, ночью, 17 февраля, произошел пожар в деревянном многоквартирном доме на улице Южной. Во время тушения огнеборцы нашли мужчину без сознания и передали его врачам скорой помощи. Позже под завалами нашли еще два тела. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно.

Следователи совместно с дознавателями МЧС России произвели на месте происшествия первичные проверочные мероприятия.

«С целью установления причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - рассказали в пресс-службе окружного СКР.