На Ямале установили местонахождение жителя Сургута, пропавшего 12 февраля

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.02.2017 11:48

35-летний сургутянин выехал на автомобиле «Газель», груженой колбасой, в направлении Нового Уренгоя и пропал.

Полицейские Губкинского обнаружили его в кабине автомобиля «Газель» возле придорожного кафе на 464 км автодороги Сургут-Салехард. В машине, кроме разыскиваемого, находился его товарищ, оба вели себя не адекватно. Мужчины с сильным наркотическим отравлением были госпитализированы в городскую больницу Губкинского.

Колбаса, говорят полицейские, в целости и сохранности.