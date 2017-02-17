НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На Ямале установили местонахождение жителя Сургута, пропавшего 12 февраля

17.02.2017 11:48

35-летний сургутянин выехал на автомобиле «Газель», груженой колбасой, в направлении Нового Уренгоя и пропал. 

Полицейские Губкинского обнаружили его в кабине автомобиля «Газель» возле придорожного кафе на 464 км автодороги Сургут-Салехард. В машине, кроме разыскиваемого, находился его товарищ, оба вели себя не адекватно. Мужчины с сильным наркотическим отравлением были госпитализированы в городскую больницу Губкинского.

Колбаса, говорят полицейские, в целости и сохранности.

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