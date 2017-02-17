В отношении сотрудников департамента ЖКК и энергетики Югры началась служебная проверка

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.02.2017 12:03

Соответствующее распоряжение дала губернатор региона.

Фото: bronnitsy-24.ru

Речь идет о руководителе ведомства Егоре Ковальчуке и его заместителе – Елене Шухоровой.

Будет проверяться соблюдение требований законодательства при организации и проведении капремонта оборудования водоочистных сооружений № 4 в Пыть-Яхе. Деньги на эти цели были делены из региональной программы капитального ремонта. Решение о предоставлении городу субсидии было принято в сентябре 2016 года на совещании в окружном департаменте ЖКК и энергетики.

Проверка началась, в том числе, из-за сообщений общественников о выявленных нарушениях, сообщают в региональном департаменте общественных и внешних связей.