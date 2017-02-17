В Кондинском районе ревнивая жена подожгла бывшую сожительницу мужа

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.02.2017 12:59

Конфликт между двумя женщинами произошел из-за мужчины.

Так, молодой человек встречал Новый год с бывшей сожительницей. Утром жена нашла пропавшего мужа. Во время ссоры с пострадавшей, она вылила спиртосодержащий напиток на соперницу и подожгла одежду. В итоге у женщины обожжено 10 процентов тела. Что приравнивается к средней тяжести вреда здоровью.

На злоумышленницу заведено уголовное дело. Ревнивой женщине грозит тюремный срок до трех лет, передает АиФ-Югра со ссылкой на пресс-службу УМВД по Югре.