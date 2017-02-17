НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На возведение моста через Обь в районе Сургута привлекут 18 млрд рублей

17.02.2017 13:48

 Реализовать самый крупный за последнее десятилетие в Югре проект власти хотят с привлечением инвестора и федеральных средств. 

Фото: bizneskirov.ru

Концепция, а также транспортная и финансово-экономическая модели объекта были утверждены в 2016 году. Протяженность нового четырехполосного моста составит 1,6 км, подъездных путей — 44 км.

Порядка 50% суммы  могут быть оплачены из федерального бюджета.  Речь идет о софинансировании в рамках государственно-частного партнерства, где за счет средств, собранных системой «Платон», федерация может оплатить половину стоимости объекта. Сейчас власти Югры разрабатывают документы для подачи заявки на участие в конкурсе Росавтодора.

По оценкам экспертов, если регион пройдет отбор, то сможет привлечь около 18 млрд рублей.

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