Многоквартирные дома, в которых есть газовые плиты, будут оснащать газосигнализаторами на случай утечки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.02.2017 15:13

Это позволит снизить уровень аварийности и повысить безопасность жильцов. Предложение об установке таких приборов внес в правительство Минстрой, пишет «Российская газета».

Фото: agsgas.ru

Приборы будут оповещать об утечке заблаговременно, что позволит вовремя автоматически перекрыть подачу газа и включить вентиляцию, а также оповестить об этом аварийные службы. По инициативе ведомства уже внесены другие вспомогательные изменения в законодательство в части повышения безопасности в многоквартирных домах с бытовым газом.

Так, при нарушении работы вентиляционных шахт для юрлиц повышаются максимальные штрафы – до 100 тысяч рублей. Если нарушения в работе могут привести к аварии или будут угрожать жизни людей, штраф составит 400 тысяч. Физлицам грозит административное наказание – до пяти тысяч рублей.

ЖСК и ТСЖ за отказ заключать договор на обслуживание внутридомового и многоквартирного оборудования также оштрафуют.