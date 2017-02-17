НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутский художественный музей проиллюстрировал стихи Петра Суханова

17.02.2017 16:20

Для виртуального сборника, посвященного 70-летию автора, были выбраны несколько стихов. Их проиллюстрировали графическими произведениями Клауса М. – Бохума /1938- 2015/ и Татьяны Бреславцевой, чьи работы хранятся в коллекции Художественного музея. 

Фото: shm-surgut.ru

Происхождение музейной коллекции работ немецкого художника необычно. Летом 1995 года К. Мюллер-Бохум в компании друзей-художников предпринял поездку по городам Сибири: Тюмень, Сургут, Тобольск. Это был первый приезд мастера в Россию. Тогда завязались теплые дружеские взаимоотношения с молодым Сургутским художественным музеем. Почти за 20 лет художник передал в дар музею 250 офортов, которые составляют редкую в России коллекцию сюрреалистической графики.

Татьяну Бреславцеву, архитектора, дизайнера, монументалиста, Сургут покорил своей открытостью. Документально точно и достоверно город был воссоздан художником в более чем 300 графических листах.

Виртуальный сборник Петра Суханова  есть на сайте Художественного музея. 

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