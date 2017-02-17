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Сургутяне зачитываются историческими приключениями, а хантымансийцы — русской классикой

17.02.2017 18:07

 ПАО «МТС» подвел итоги работы проекта «Мобильная библиотека» в 2016 году. 

Фото: stariy-surgut.ru

Тройку наиболее популярных книг, скачанных жителями окружной столицы, составили поэма Александра Пушкина «Руслан и Людмила», эпопея «Война и мир» Льва Толстого и роман Федора Достоевского «Идиот». В Сургуте рекорд скачиваний установил роман Вальтера Скотта «Айвенго». На втором месте оказался сборник местного писателя Олега Рихтера «Сургутские истории» с невыдуманными приключенческими рассказами о становлении Югры в XVII-XVIII веках. На третьем месте — американский классик Джек Лондон с романом «Дочь снегов».

Всего в 2016 году в Югре читатели скачали более 12 тысяч книг проекта «Мобильная библиотека», из них восемь с половиной в Сургуте и три с половиной — в Ханты-Мансийске.

 Воспользоваться «Мобильной библиотекой» в Сургуте можно в Центральной городской библиотеке им. Пушкина, Сургутском краеведческом музее, Сургутском музыкально-драматическом театре, а также в здании Сургутской травматологии, аэропорту, Ледовом дворце, ИКЦ Старый Сургут. В Ханты-Мансийске «Мобильная библиотека» действует в здании Музея геологии, нефти и газа.

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