НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в России с 7 по 13 февраля выросли на 0,1%

17.02.2017 18:34

Об этом сообщает Росстат. 

По данным федеральной службы статистики, инфляция в России на прошлой неделе стала нулевой. Такие параметры зафиксированы впервые с начала сентября 2016 года.

В Югре по результатам еженедельного мониторинга цен Агентства нефтегазовой информации, за прошлую неделю подорожало дизельное топливо класса «Арктика». На других наблюдаемых АЗС Тюмени, Нижневартовска и Сургута стоимость автомобильных бензинов и дизельного топлива за неделю не изменилась.

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