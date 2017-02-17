Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в России с 7 по 13 февраля выросли на 0,1%

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 17.02.2017 18:34
Об этом сообщает Росстат.
По данным федеральной службы статистики, инфляция в России на прошлой неделе стала нулевой. Такие параметры зафиксированы впервые с начала сентября 2016 года.
В Югре по результатам еженедельного мониторинга цен Агентства нефтегазовой информации, за прошлую неделю подорожало дизельное топливо класса «Арктика». На других наблюдаемых АЗС Тюмени, Нижневартовска и Сургута стоимость автомобильных бензинов и дизельного топлива за неделю не изменилась.