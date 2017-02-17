«ЮТэйр» вошла в ТОП-5 российских авиаперевозчиков

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.02.2017 20:04

Рейтинг составило авторитетное агентство Forbes.

Фото: utair.ru

Эксперты оценили компании по нескольким критериям: изучили уровень обслуживания пассажиров, пунктуальность и ценовую политику. «ЮТэйр» набрала 64 балла и заняла пятое место в рейтинге.

Как отмечает Forbes, на высокие показатели повлияла грамотная оптимизация бизнеса: авиакомпания в 2016 году отказалась от части маршрутов, сократила флот и издержки, что позволило получить более 2 миллиардов рублей чистой прибыли против убытка годом ранее. Кроме того пассажиропоток «ЮТэйр» вырос на 19%.