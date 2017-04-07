Нефтеюганцам предложили ноу хау от ЖКХ

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.04.2017 09:33

Сразу несколько управляющих компаний Нефтеюганска начали установку водных счетчиков с дистанционной передачей данных.

Никаких проводов и модемов не нужно. Количество израсходованной воды передается за счет радиосигнала в программу «Личный кабинет», которая есть в каждой управляющей компании, передает отрк Югра.

Это избавляет жильцов каждый месяц передавать показания - все автоматизировано. Коммунальщики могут отслеживать расход воды по часам. В планах управляющих компаний привязать каждый счетчик к телефону хозяина: не закрыли кран - прибор пожалуется и предупредит смской.

О стоимости такого ноухау коммунальщики не сообщают.