Нефтеюганцам предложили ноу хау от ЖКХ

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 07.04.2017 09:33
Сразу несколько управляющих компаний Нефтеюганска начали установку водных счетчиков с дистанционной передачей данных.
Никаких проводов и модемов не нужно. Количество израсходованной воды передается за счет радиосигнала в программу «Личный кабинет», которая есть в каждой управляющей компании, передает отрк Югра.
Это избавляет жильцов каждый месяц передавать показания - все автоматизировано. Коммунальщики могут отслеживать расход воды по часам. В планах управляющих компаний привязать каждый счетчик к телефону хозяина: не закрыли кран - прибор пожалуется и предупредит смской.
О стоимости такого ноухау коммунальщики не сообщают.