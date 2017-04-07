НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В автобусах Сургута появятся терминалы для безналичной оплаты проезда

07.04.2017 11:51

В Сургуте планируют внедрить автоматизированную систему оплаты проезда в городском транспорте. Рассчитаться можно будет банковской и транспортными картами.

 Как рассказали «Сургутской трибуне» в администрации города, власти муниципалитета склоняются к первому варианту, поэтому в настоящее время ведут переговоры со Сбербанком и Газпромбанком. Пилотные автобусы, оснащенные данной системой, собираются запустить в конце текущего года.

Основательно перейти на безналичную оплату планируют в 2018 году. В администрации города заверили, что полностью отказываться от наличного расчета в автобусах в планах нет.

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