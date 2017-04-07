В Сургуте детский сад и центр ритуальных услуг оказались в одном здании

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.04.2017 12:36

Глава города Вадим Шувалов на своей странице ВКонтакте рассказал, что ему пожаловались на невероятное соседство: " Владелец здания, часть которого арендует детсад «Гулливер», пустил арендатором центр ритуальных услуг.

Получилось, что в одной двери детсад, в другой «ритуал». Дети выходят на прогулку и видят, как заносят венки и гробы. Учреждения дошкольного возраста — это и ответственность города. Такого соседства хотелось бы избегать, как бы не хотелось бизнесменам заработать на аренде. Взял этот вопрос на контроль. Точно найдем решение", - написал он.

В комментариях некоторые горожане сомневаются, что существуют законы, по которым нельзя пускать на аренду "грустные" организации, если рядом находится детское учреждение. Однако, вопрос на самом деле серьёзный, и его вполне возможно решить "полюбовно", пишет Комсомольская правда.