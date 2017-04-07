НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.04.2017 16:02

Природоохранная прокуратура обязала устранить "Холдинг "СервисСтройИнвест" обнаруженные под Сургутом свалки иловых отходов.

Об этом сообщает пресс-служба экологической организации "Зеленый Фронт". Земельный участок недалеко от реки Почекуйка в районе Восточной объездной автодороги предоставлен компании администрацией города на основании договора аренды для строительства полигона по размещению снежных масс.

Проверка природоохранной прокуратуры показала, что на этом участке с ноября 2016 по март 2017 г. складировали загрязненные снежные массы и иловые осадки, которые являются отходом, образованным в результате эксплуатации канализационных очистных сооружений "Горводоканала".

Мероприятия, предотвращающие попадание загрязненных талых вод в грунтовые воды не были проведены. В адрес руководителя холдинга прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Предприятию грозит штраф до 250 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на 90 суток.

Однако, как показывает практика, такие меры не пугают нарушителей, говорят экологические активисты.