НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.04.2017 11:09

В «Тюменьэнерго» официально назначен новый генеральный директор.

Как говорится в сообщении компании, этот пост ближайшие три года будет занимать Сергей Савчук. Соответствующее решение о заключении с ним трудового контракта было принято на заседании совета директоров «Тюменьэнерго» 3 апреля.

Полгода назад Савчук, который на тот момент работал заместителем гендиректора компании, сменил Павла Михеева. Причины его отставки официальные лица компании не комментировали.

Неофициально было отмечено, что Михеев решил переехать в Москву и продолжить работать в структурах «Россетей», передает Znak.com.