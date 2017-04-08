В Сургуте задержали воришек аккумуляторов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.04.2017 16:13

Сургутские полицейские задержали подозреваемых в краже аккумуляторов. В дежурную часть УМВД России поступило сообщение от мужчины 1944 года рождения о краже.

Полицейским удалось установить, что с 30 марта по 4 апреля неустановленное лицо находясь на улице Республики путем свободного доступа из припаркованного автомобиля похитило две аккумуляторные батареи, тем самым причинив потерпевшему ущерб в размере около 9 тысяч рублей.

Задержали 2х несовершеннолетних. Злоумышленники сознались в содеянном и вернули похищенное. Максимальное наказание, которое грозит сейчас парням - 5 лет тюрьмы.