НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.04.2017 09:41

350 млн рублей потребуются в ближайшие три года на модернизацию видеосистемы «Безопасный город» в Сургуте.

В настоящее время аппаратно-программный комплекс, при помощи которого за последние семь лет было раскрыто порядка трех тысяч преступлений различной степени тяжести, работает только на 60% своих возможностей.

По словам заместителя главы Сургута Алексея Жердева, изношенность оборудования и его отсутствие в новых микрорайонах приводит к усугублению криминогенной обстановки в городе.