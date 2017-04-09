НОВОСТИ «СЕВЕРА»

"Безопасный город" нуждается в модернизации

09.04.2017 09:41

350 млн рублей потребуются в ближайшие три года на модернизацию видеосистемы «Безопасный город» в Сургуте. 

В настоящее время аппаратно-программный комплекс, при помощи которого за последние семь лет было раскрыто порядка трех тысяч преступлений различной степени тяжести, работает только на 60% своих возможностей.

По словам заместителя главы Сургута Алексея Жердева, изношенность оборудования и его отсутствие в новых микрорайонах приводит к усугублению криминогенной обстановки в городе. 

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