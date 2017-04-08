НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.04.2017 12:45

Историко-культурный центр «Старый Сургут» приготовил для горожан обширную программу на праздник.

Уже в 08.00 утра в храме во имя всех святых, в земле Сибирской просиявших состоится Божественная литургия. С 10.00 до 12.00 пройдет ярмарка вербных букетов, пасхальных писанок и сувенирной продукции мастеров декоративно-прикладного творчества.

В 11.00 на площади перед храмом для горожан будут освящены вербы. Кроме того, с 10.00 до 17.00 в здании музея Черного Лиса все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Славянская Писанка» по росписи пасхальных яиц воском и красками, проводимом в преддверии Светлого праздника Пасхи.

С 10.30 до 13.00 для детей и взрослых у Дома журналистов пройдет познавательно-игровая программа «Верба-символ веры и весны», во время которой они узнают об истории и народных традициях празднования Вербного воскресенья. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и сделать подставку под яйцу из керамики, или сумочку для пасхального подарка в технике бумагопластика.

С 10.00 до 18.00 в школе-музее им. А.С. Знаменского пройдетвыставка «Очага хранительница». Вниманию посетителей выставки будут представлены предметы бытовой культуры коренных сургутянок XX века.