В Сургуте набирает обороты служба автоволонтёров

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.04.2017 12:00

На безвозмездной основе горожане оказывают транспортные услуги семьям, у которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья.

Новое добровольческое движение появилось чуть больше месяца назад, и уже насчитывает около ста активистов. Для общения, сургутские автоволонтёры и семьи используют социальные сети и мессенджеры.

За составление маршрутов и так называемую горячую линию отвечает администратор. В дальнейших планах организаторов оказывать помощь пенсионерам и многодетным семьям.