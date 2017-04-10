НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Безработных россиян в этом году может стать больше

10.04.2017 13:33

В 2017 году самыми востребованными на трудовом рынке стали специалисты высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях. 

По данным ведомства, востребованными будут квалифицированные сотрудники рабочей промышленности, особенно для металлообрабатывающего и машиностроительного производства.

Работодателям также будут интересны специалисты в области строительства, транспорта, а также сотрудники высшей квалификации в области здравоохранения, науки и техники, образования. А вот специалисты в бизнес-сфере, менеджеры, руководители и документоведы могут быть в этом году не трудоустроены.

По данным ведомства, в настоящий момент уровень безработицы в России составляет 5,6% от экономически активного населения. Минтруд прогнозирует, что в 2017 году количество безработных может достичь 6%.

Всего за прошедший год количество безработных россиян уменьшилось на 0,5%. 

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