Безработных россиян в этом году может стать больше

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.04.2017 13:33

В 2017 году самыми востребованными на трудовом рынке стали специалисты высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях.

По данным ведомства, востребованными будут квалифицированные сотрудники рабочей промышленности, особенно для металлообрабатывающего и машиностроительного производства.

Работодателям также будут интересны специалисты в области строительства, транспорта, а также сотрудники высшей квалификации в области здравоохранения, науки и техники, образования. А вот специалисты в бизнес-сфере, менеджеры, руководители и документоведы могут быть в этом году не трудоустроены.

По данным ведомства, в настоящий момент уровень безработицы в России составляет 5,6% от экономически активного населения. Минтруд прогнозирует, что в 2017 году количество безработных может достичь 6%.

Всего за прошедший год количество безработных россиян уменьшилось на 0,5%.