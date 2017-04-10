Число югорчан, желающих получить загранпаспорт, выросло в 3 раза

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.04.2017 14:36

За первый квартал 2017 года на оформление загранпаспорта через портал gosuslugi.ru от югорчан было подано более десяти тысяч заявлений.

Это — в три раза больше, чем за аналогичный период 2016-го, сообщает пресс-служба компании «Ростелеком». Популярность государственных онлайн услуг в округе увеличивается вместе с числом «электронных граждан».

Так, на сегодняшний день, на сайте gosuslugi.ru зарегистрировано почти 730 тысяч югорчан. При этом всего лишь за год число пользователей портала увеличилось почти на 35 процентов. На сегодня им доступно почти 1000 региональных и муниципальных услуг в электронном виде.

Среди других электронных услуг довольно популярны: проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений, регистрация автомототранспортных средств, регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и месту жительства и получение справки о наличии/отсутствии судимости.

Воспользоваться услугами в электронном виде с помощью портала gosuslugi.ru могут только зарегистрированные пользователи.