НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутянину грозит смертная казнь на Бали за наркотики

10.04.2017 15:01

Жителю Сургута Роману Калашникову грозит смертная казнь за перевозку трёх килограммов гашиша, замаскированного под тюбики зубной пасты. 

Как сообщает «Интерфакс», Калашников заявил, что приготовил наркотик для новогодних вечеринок. Сейчас власти Бали предъявили сургутянину обвинение в контрабанде.

По местным законам ему грозит смертная казнь или пожизненный срок. Как сообщает РИА Новости, «сотрудники таможни предполагают, что Роман приобрел гашиш в Непале и привез на Бали, чтобы сбыть во время предновогоднего туристического пика. Это был второй приезд россиянина на Бали, перед этим он прилетал на остров в октябре, вероятно, чтобы разведать ситуацию».

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че