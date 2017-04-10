Сургутянину грозит смертная казнь на Бали за наркотики

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.04.2017 15:01

Жителю Сургута Роману Калашникову грозит смертная казнь за перевозку трёх килограммов гашиша, замаскированного под тюбики зубной пасты.

Как сообщает «Интерфакс», Калашников заявил, что приготовил наркотик для новогодних вечеринок. Сейчас власти Бали предъявили сургутянину обвинение в контрабанде.

По местным законам ему грозит смертная казнь или пожизненный срок. Как сообщает РИА Новости, «сотрудники таможни предполагают, что Роман приобрел гашиш в Непале и привез на Бали, чтобы сбыть во время предновогоднего туристического пика. Это был второй приезд россиянина на Бали, перед этим он прилетал на остров в октябре, вероятно, чтобы разведать ситуацию».