В Сургуте спасли мужчину, провалившегося под лёд на Сайме

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.04.2017 15:29

6 апреля, на реке Сама под лед провалился 39-летний мужчина. Жизнь ему спас очевидец, который вовремя сообщил о произошедшем спасателям.

На место происшествия прибыла дежурная смена. Мужчина был доставлен на берег и передан бригаде скорой медицинской помощи.

В управлении по делам ГО и ЧС Администрации города предупреждают, что выходить весной на лед водоемов не просто опасно, а категорически запрещено. Зимний лед весной под воздействием солнечных лучей и усилившегося течения рек теряет свою прочность.