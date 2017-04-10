Мужчина скончался в аэропорту Сургута

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.04.2017 16:45

Мужчина, ожидавший рейс, скончался в аэропорту Сургута.

Об этом РИА Новости сообщили в администрации аэровокзала. Пятидесятичетырехлетний мужчина умер в четверг вечером.

Он почувствовал себя плохо еще накануне. Работники здравпункта осмотрели его и предложили вызвать скорую, но он отказался в письменной форме. Рейс задерживался, и его поселили в гостиницу при аэровокзале. Там состояние мужчины ухудшилось. Ему вызвали скорую, но он снова отказался.

Вскоре бригаду медиков пришлось вызывать еще раз. Больного госпитализировали, но затем он вновь появился в гостинице.

"Мужчина самостоятельно прошел регистрацию на рейс, после чего его самочувствие вновь ухудшилось. Прибывшие через две минуты после вызова врачи здравпункта констатировали клиническую смерть", — сообщили в администрации аэропорта.