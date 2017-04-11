Сургутянок ждут на бесплатное обследование в центре медпрофилактики

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 11.04.2017 08:48
В Сургуте продолжает работать проект «Проверь себя и будь здоровой», направленный на профилактику и раннее выявление рака молочной железы.
Принять участие в проекте могут сургутянки в возрасте от 20 до 40 лет. При наличии показаний или подозрений женщины до 40 лет направляются на УЗИ молочных желез, а те, кому за 40, могут бесплатно пройти маммографическое обследование.
На первичном приёме женщинам вместе с соответствующим Сертификатом будут вручать и памятки по самообследованию молочных желёз, сообщили в Сургутском филиале центра медпрофилактики, отметив что в Сургуте рак молочных желёз занимает лидирующую позицию в списке онкологических заболеваний.
По данным Межрайонного Центра онкологии Сургутской ОКБ, ежегодно выявляется около 100 случаев первичной заболеваемости рака молочных желёз.