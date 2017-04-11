НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутянок ждут на бесплатное обследование в центре медпрофилактики

11.04.2017 08:48

В Сургуте продолжает работать проект «Проверь себя и будь здоровой», направленный на профилактику и раннее выявление рака молочной железы. 

Принять участие в проекте могут сургутянки в возрасте от 20 до 40 лет. При наличии показаний или подозрений женщины до 40 лет направляются на УЗИ молочных желез, а те, кому за 40, могут бесплатно пройти маммографическое обследование.

На первичном приёме женщинам вместе с соответствующим Сертификатом будут вручать и памятки по самообследованию молочных желёз, сообщили в Сургутском филиале центра медпрофилактики, отметив что в Сургуте рак молочных желёз занимает лидирующую позицию в списке онкологических заболеваний.

По данным Межрайонного Центра онкологии Сургутской ОКБ, ежегодно выявляется около 100 случаев первичной заболеваемости рака молочных желёз.

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