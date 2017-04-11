Молодого нефтеюганца ищут спецслужбы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.04.2017 09:50

Житель Нефтеюганска, 31-летний Расул Адильханов, объявлен в международный розыск в связи с участием в незаконных вооруженных формированиях.

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу окружного управления МВД, накануне Нефтеюганский районный суд заочно арестовал Адильханова, который, как предполагают сотрудники спецслужб, некоторое время назад покинул территорию России и в настоящее время может участвовать в боевых действиях, проходящих на территории ближневосточных стран, возможно в Сирии.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем". Других подробностей в полиции не сообщают.

Не исключено, что речь идет о запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, вербовочную и террористическую деятельность которой периодически фиксируют силовики Югры. Причем как на территории округа, так и за его пределами.

Так, в октябре 2015 пресс-служба регионального управления ФСБ по Тюменской области распространила информацию о 18-летнем юноше из Нефтеюганска, который планировал перебраться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов. Тогда силовикам удалось, так скажем, «отговорить» молодого человека от поездки за рубеж.