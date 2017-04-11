Наталья Комарова выясняет, почему на выделенные деньги в Сытомино дамба так и не построена

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.04.2017 10:54

Югорские спасатели предупреждают: половодье грядет сильное. Под угрозой подтопления - 44 поселения, где проживает в общей сложности 5,5 тысяч человек.

Опасные участки - в Ханты-Мансийском, Белоярском, Берёзовском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском районах, а также в Лангепасе, Мегионе, Сургуте.

Особенно сложный паводок - на уровне 2007 года, когда вода в Оби поднялась до 1012 см, - прогнозируют в Нижневартовске. Сейчас в Югре идут работы по проверке, ремонту и строительству дамб и водозащитных сооружений.

Средства на эти цели были выделены загодя. Тем не менее, представители местного самоуправления Сургутского района обратились к главе региона с просьбой выделить деньги на ремонт дамбы возле поселения Сытомино. Там в 2015 году вода накрыла 92 жилых дома, в итоге пострадали 300 человек.

Но, как выяснилось, в 2008 году более 100 миллионов уже выделялось на возведение этого сооружения. И вот, спустя несколько лет, ему вновь требуется ремонт. До ледохода осталось 2 месяца. Самый большой уровень воды в реках Югры ожидают в июне.

Наталья Комарова сказала, что возьмет этот вопрос на контроль и выяснит, кто был ответственен за строительство дамбы возле Сытомино и на что реально пошли бюджетные средства, с учетом того, что у округа вновь просят денег.

По предварительным прогнозам синоптиков, уровень Оби в этом году будет примерно 6-7 метров. Этот показатель не опасен для людей. Более точные прогнозы появятся в середине апреля.