ОНФ озвучил список ненормативных дорог в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.04.2017 13:22

В ненормативном состоянии в ХМАО находится 18% дорог, такие данные представили в региональном отделении «Общероссийского народного фронта».

Рейды прошли в Сургуте, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе и в Советском районе. По информации ОНФ, только за 10 дней, прошедших с момента, когда дороги очистились от снега, на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» было отмечено 22 участка дорожного полотна, нуждающихся в ремонте.

Среди них дороги с хроническими проблемами. В частности, это касается улиц Объездной и Энгельса в Ханты-Мансийске. Несмотря на то, что их ремонт проводится практически ежегодно, колейность сверх норматива отмечается регулярно каждую весну.

Плачевно обстоят, по заявлению «фронтовиков», дела и в Пыть-Яхе. Там на проезжей части улицы Магистральной обнаружены ямы глубиной от 10 см с рваными краями. Как отмечают активисты, каждый год на этой дороге проводится ямочный ремонт, но весной снег уходит вместе с асфальтом, пишет Правда УРФО.

Подробных деталей по Сургуту в антирейтинговом дорожном релизе не указано. Проблемной также является улица Советская в поселке Пионерский Советского района. Общественники отметили люки канализационных колодцев в центре проезжей части на трех перекрестках, выступающих над поверхностью дороги почти на 40 см.