Глава Сургута объявил войну несанкционированным свалкам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.04.2017 14:00

Глава города Сургута Вадим Шувалов на своей официальной странице ВКонтакте опубликовал фотоснимке огромной кучи мусора на улице Югорская и возмутился таким отношением к работе местной управляющей компании.

"Горы мусора скопились во дворе дома по ул. Югорская, 38 к. 1. Считаю ситуацию недопустимой! Жители уже рассказали, что сменилась управляющая компания, но свалка явно не за один день выросла! Почему бездействовала предыдущая УК и почему до сих пор не предпринято никаких действий?! Фотографию отправил в ДГХ к Карпеткину К.Ю.",- пишет он.

Под сообщением сразу появились комментарии горожан, в которых они рассказывают и о других незаконных свалках, а также машинах - "подснежниках". Эксперты предрекают "ленивым" коммунальщикам в Сургуте непростые времена.