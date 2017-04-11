НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Роспотребнадзор рассказал о текущей ситуации с ОРВИ

11.04.2017 14:29

За минувшую неделю к врачам с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 13 тысяч жителей Югры. Диагноз «Грипп» поставили 42 больным, 150 человек были госпитализированы.

Как сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора, эпидемия пошла на спад. Количество заболевших по сравнению с прошлой неделей снизилось почти на пять процентов.

Сейчас уровень заболеваемости на семь процентов ниже эпидемиологического порога. Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Нижневартовске и Сургуте.

Врачи рекомендуют не лениться и мыть руки как можно чаще.

 

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